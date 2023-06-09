AP: Блінкен поїде в Китай наступного тижня, візит відклали через шпигунські аеростати КНР

Візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до Китаю має відбутись 18 червня – американська сторона перенесла його в лютому після виявлення китайського шпигунського аеростата над своєю територією.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо агентству AP.

За словами джерел агентства, Блінкен планує 18 червня відвідати Пекін для зустрічей із китайськими високопосадовцями, зокрема міністром закордонних справ Цінь Ганом і, можливо, очільником КНР Сі Цзіньпіном.

Візит, про який Сі Цзіньпін і президент США Джо Байден домовилися минулого року під час зустрічі на саміті G20, спочатку був запланований на лютий 2023 року, але був відкладений після інциденту зі шпигунською кулею.

Китай намагався переконати, що куля збилася з маршруту та звинуватив США у надмірній реакції, а згодом Пекін заявив, що нібито з початку 2022 року фіксував над власною територією більше десятка таких апаратів із США. У Білому домі ці звинувачення відкинули.

Відтоді контакти між США й Китаєм відбувалися, але були рідкісними. Напруженість між обома державами зросла через поведінку Китаю в Південнокитайському морі, агресивні дії щодо Тайваню і повномасштабну війну Росії проти України.

Китай офіційно заявляє про нейтралітет у російсько-українській війні та підтримку територіальної цілісності України, хоча надає Москві економічну й політичну допомогу.

Американський посол у Китаї Ніколас Бернс у середу висловив сподівання, що Пекін "зробить правильний вибір" і підштовхне Росію до припинення війни в Україні.