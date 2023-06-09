AP: Блинкен поедет в Китай на следующей неделе, визит отложили из-за шпионских аэростатов КНР

Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Китай должен состояться 18 июня – американская сторона перенесла его в феврале после обнаружения китайского шпионского аэростата над своей территорией.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно агентству AP.

По словам источников агентства, Блинкен планирует 18 июня посетить Пекин для встреч с китайскими чиновниками, в частности министром иностранных дел Цинь Ганом и, возможно, главой КНР Си Цзиньпином.

Визит, о котором Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились в прошлом году во время встречи на саммите G20, первоначально был запланирован на февраль 2023 года, но был отложен после инцидента со шпионской пулей.

Китай пытался убедить, что шар сбился с маршрута и обвинил США в чрезмерной реакции, а впоследствии Пекин заявил, что якобы с начала 2022 года фиксировал над собственной территорией более десятка таких аппаратов из США. В Белом доме эти обвинения отвергли.

С тех пор контакты между США и Китаем происходили, но были редкими. Напряженность между двумя государствами возросла из-за поведения Китая в Южнокитайском море, агрессивных действий в отношении Тайваня и полномасштабной войны России против Украины.

Китай официально заявляет о нейтралитете в российско-украинской войне и поддержке территориальной целостности Украины, хотя оказывает Москве экономическую и политическую помощь.

Американский посол в Китае Николас Бернс в среду выразил надежду, что Пекин "сделает правильный выбор" и подтолкнет Россию к прекращению войны в Украине.