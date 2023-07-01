Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс тайно приезжал в Украину в июне и говорил с руководством Украины о контрнаступлении; ему рассказали о планах вернуть значительные территории до конца года.

Об этом со ссылкой на информированный источник пишет The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Целью поездки главы ЦРУ, как говорит собеседник, было подтверждение готовности администрации Байдена делиться с Украиной разведданными, которые помогут ей защищаться.

Поездка Бернса включала встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством украинской разведки. Во время разговоров ему якобы рассказали детали амбициозной стратегии, предусматривающей возвращение оккупированных территорий и открытие переговоров об условиях завершения войны с Москвой до конца года.

В непубличном общении Бернсу якобы рассказали, что Украина уверена в реалистичности своих целей вернуть значительную часть оккупированных территорий до осени, разместить артиллерию поближе к оккупированному Крыму, а также потеснить оккупантов на востоке, после чего допускают начало переговоров с Москвой. Один из украинских топ-чиновников в связи с этим сказал, что Россия "будет вести переговоры только тогда, когда почувствует угрозу для себя".

В ЦРУ отказались делиться оценками Бернса относительно того, каковы шансы Украины на успешную реализацию этих планов.

Топ-генерал США на днях заявил, что украинские контрнаступательные операции пока продвигаются медленнее, чем прогнозировали ранее, однако Силы обороны продвигаются уверенно и целенаправленно.

Также в WP вышло интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в котором он признался, что внешние комментарии о "недостаточно быстром" контрнаступлении раздражают и демонстрируют непонимание цены, которую приходится платить украинским защитникам.