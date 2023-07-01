У Грузію привезли тіла ще двох добровольців, які загинули у лавах сил оборони України

У Грузію привезли для поховання двох ветеранів російсько-грузинської війни, які загинули у лавах сил оборони України.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Літак з тілами загиблих Малхаза Квіжінадзе та Джоні Одішвілі прибув у Грузію вночі.

Обидва – ветерани російсько-грузинської війни 2008 року і вирішили воювати за Україну.

Новости-Грузия

Квіжінадзе загинув раніше цього тижня на Луганщині.

Одішвілі отримав тяжкі осколкові поранення у голову під Бахмутом, врятувати його у лікарні не вдалося.

Загальна кількість грузин, які загинули за Україну у лавах сил оборони, наближається до 50. Грузинські ЗМІ включають у цю цифру і тих, хто приїхав з Грузії вже під час повномасштабної війни, і етнічних грузин, які тривалий час перед тим проживали в Україні.

У середині червня в лавах сил оборони України на сході загинув перший боєць-доброволець із Фінляндії.