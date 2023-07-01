В Грузию привезли тела еще двух добровольцев, погибших в рядах сил обороны Украины

В Грузию привезли для похорон двух ветеранов российско-грузинской войны, погибших в рядах сил обороны Украины.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Самолет с телами погибших Малхаза Квижинадзе и Джони Одишвили прибыл в Грузию ночью.

Оба – ветераны российско-грузинской войны 2008 года и решили воевать за Украину.

Новости-Грузия

Квижинадзе погиб ранее на этой неделе на Луганщине.

Одишвили получил тяжелые осколочные ранения в голову под Бахмутом, спасти его в больнице не удалось.

Общее количество грузин, погибших за Украину в рядах сил обороны, приближается к 50. Грузинские СМИ включают в эту цифру и тех, кто приехал из Грузии уже во время полномасштабной войны, и этнических грузин, которые долгое время перед тем проживали в Украине.

В середине июня в рядах сил обороны Украины на востоке погиб первый боец-доброволец из Финляндии.