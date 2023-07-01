У Молдові розповіли подробиці нападу в аеропорту: не теракт, стрільця не екстрадують

Глава Геніспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану і глава Генпрокуратури Іон Мунтяну розповіли 1 липня подробиці перестрілки в Кишинівському аеропорту 30 червня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

За словами Чернеуцану, стрілець прилетів до Кишинева зі Стамбула о 14:48. О 15:21 прикордонні поліцейські, перевіривши документи іноземця, ізолювали його і повідомили про заборону на в'їзд до Молдови.

Як зазначив Чернеуцану, на момент прибуття в Кишинівський аеропорт зловмисник не значився в міжнародному розшуку. Лише після інциденту, коли молдовські правоохоронці зв'язалися з колегами з Таджикистану, там відповіли, що цього громадянина оголосили в міжнародний розшук за участь у викраденні людини.

О 17:13, тобто через дві години після перевірки документів, іноземець несподівано напав на прикордонника, відібравши в нього пістолет. Він одразу застрелив прикордонника і співробітника служби охорони аеропорту.

Співробітники поліції, які чергували в аеропорту, евакуювали людей з будівлі аеропорту і вступили в перестрілку з нападником.

Як повідомив глава Генінспекторату, прибулі спецслужби спробували вести переговори з нападником, але він відмовився. Після чого почався штурм спецназу. Операція тривала близько 3 хвилин. Під час перестрілки стрільця поранили.

Чернеуцану уточнив, що ніякого захоплення заручників злочинцем не було.

Зі свого боку, в.о. генпрокурора Іон Мунтяну розповів, що стрільця не будуть екстрадувати в Таджикистан. Проти нього порушили справу за фактом убивства з обтяжливими обставинами. Йому загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.

Як зазначив Мунтяну, не йдеться про теракт.

Наразі злочинець перебуває в лікарні у важкому стані. Він без свідомості.

Генеральна прокуратура постійно обмінюється інформацією з владою Таджикистану.

Також проводять експертизу та допитують свідків. Наразі вивчають відео з камер спостереження в зоні очікування аеропорту. Проводять експертизу електронних пристроїв, вилучених у нападника.

Нагадаємо, аеропорт Кишинева вдень 1 липня відновив роботу у звичайному режимі після того, як у п’ятницю один з прибулих пасажирів вихопив зброю у прикордонника і відкрив вогонь, спричинивши загибель двох людей.