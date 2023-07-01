В Молдове рассказали подробности нападения в аэропорту: не теракт, стрелка не экстрадируют

Глава Гениспектората полиции Молдовы Виорел Чернеуцану и глава Генпрокуратуры Ион Мунтяну рассказали 1 июля подробности перестрелки в Кишиневском аэропорту 30 июня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

По словам Чернеуцану, стрелок прилетел в Кишинев из Стамбула в 14:48. В 15:21 пограничные полицейские, проверив документы иностранца, изолировали его и сообщили о запрете на въезд в Молдову.

Как отметил Чернеуцану, на момент прибытия в Кишиневский аэропорт злоумышленник не числился в международном розыске. Лишь после инцидента, когда молдавские правоохранители связались с коллегами из Таджикистана, там ответили, что этого гражданина объявили в международный розыск за участие в похищении человека.

В 17:13, то есть через два часа после проверки документов, иностранец неожиданно напал на пограничника, отобрав у него пистолет. Он сразу застрелил пограничника и сотрудника службы охраны аэропорта.

Сотрудники полиции, которые дежурили в аэропорту, эвакуировали людей из здания аэропорта и вступили в перестрелку с нападавшим.

Как сообщил глава Генинспектората, прибывшие спецслужбы попытались вести переговоры с нападавшим, но он отказался. После чего начался штурм спецназа. Операция длилась около 3 минут. Во время перестрелки стрелка ранили.

Чернеуцану уточнил, что никакого захвата заложников преступником не было.

В свою очередь, и.о. генпрокурора Ион Мунтяну рассказал, что стрелка не будут экстрадировать в Таджикистан. Против него возбудили дело по факту убийства с отягчающими обстоятельствами. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как отметил Мунтяну, речь не идет о теракте.

Сейчас преступник находится в больнице в тяжелом состоянии. Он без сознания.

Генеральная прокуратура постоянно обменивается информацией с властями Таджикистана.

Также проводят экспертизу и допрашивают свидетелей. Сейчас изучают видео с камер наблюдения в зоне ожидания аэропорта. Проводят экспертизу электронных устройств, изъятых у нападающего.

Напомним, аэропорт Кишинева днем 1 июля возобновил работу в обычном режиме после того, как в пятницу один из прибывших пассажиров выхватил оружие у пограничника и открыл огонь, вызвав гибель двух человек.