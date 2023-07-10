Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр визнав, що ідея співпрацювати з РФ для того, щоб вибудувати в Європі загальну архітектуру безпеки, не спрацювала.

Про це, як інформує "Європейська правда", він заявив телеканалу ZDF.

Очільник ФРН зазначив, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Берлін разом з іншими країнами сподівався співпрацювати з Москвою для побудови загальної архітектури безпеки в Європі, щоб ця ідея охоплювала і Росію.

"У підсумку це не спрацювало. І у нас теж не вийшло", – зізнався Штайнмаєр.

Водночас він відкинув припущення, що до війни Росії проти України ставлення Німеччини до РФ було "наївним". За його словами, "все було якраз навпаки".

"На жаль, це означає, що в майбутньому безпека в Європі не буде спільною з РФ. Тепер ми захищатимемо себе вже одне від одного – з величезними витратами на оборонні бюджети", – додав президент Німеччини.

Нагадаємо, Штайнмаєр також заявив, що його країна у сьогоднішній ситуації не може стати на шляху США, які вирішили надіслати касетні боєприпаси Україні.

Раніше президент Німеччини закликав Китай використати свою глобальну політичну вагу та вплинути на Росію для досягнення справедливого миру в Україні.