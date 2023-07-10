Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что идея сотрудничать с РФ для того, чтобы выстроить в Европе общую архитектуру безопасности, не сработала.

Об этом, как информирует "Европейская правда", он заявил телеканалу ZDF.

Немецкий президент отметил, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину Берлин вместе с другими странами надеялся сотрудничать с Москвой для построения общей архитектуры безопасности в Европе, чтобы эта идея охватывала и Россию.

"В итоге это не сработало. И у нас тоже не получилось", – признался Штайнмайер.

В то же время он отверг предположение, что до войны России против Украины отношение Германии к РФ было "наивным". По его словам, "все было как раз наоборот".

"К сожалению, это означает, что в будущем безопасность в Европе не будет общей с РФ. Теперь мы будем защищать себя уже друг от друга – с огромными затратами на оборонные бюджеты", – добавил президент Германии.

Напомним, Штайнмайер также заявил, что его страна в сегодняшней ситуации не может встать на пути США, которые решили прислать кассетные боеприпасы Украине.

Ранее президент Германии призвал Китай использовать свой глобальный политический вес и повлиять на Россию для достижения справедливого мира в Украине.