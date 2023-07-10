На полях саміту НАТО анонсували зустріч з главами МЗС найближчих партнерів, крім України

На полях саміту НАТО планують зустріч з міністрами закордонних справ найближчих партнерів Альянсу, України серед анонсованих учасників немає.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зустріч анонсували на вечір вівторка 11 липня. Зазначається, що у ній візьмуть участь Швеція, Боснія і Герцеговина, Грузія та Молдова.

Зазначимо, засідання Ради Україна-НАТО – нового формату співпраці України з Альянсом – планують на середу, 12 липня.

Нагадаємо, на саміті у Вільнюсі чекають делегації загалом 48 країн та 40 лідерів держав.

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