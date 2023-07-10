На полях саммита НАТО анонсировали встречу с главами МИД ближайших партнеров, кроме Украины

На полях саммита НАТО планируют встречу с министрами иностранных дел ближайших партнеров Альянса, Украины среди анонсированных участников нет.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Встречу анонсировали на вечер вторника 11 июля. Отмечается, что в ней примут участие Швеция, Босния и Герцеговина, Грузия и Молдова.

Отметим, заседание Совета Украина-НАТО – нового формата сотрудничества Украины с Альянсом – планируют на среду, 12 июля.

Напомним, на саммите в Вильнюсе ждут делегации всего 48 стран и 40 лидеров государств.

Смотрите также интервью на Youtube-канале "ЕвроПравды" с вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной о саммите НАТО и о том, каким будет его результат, или читайте текстовую версию: Ответа "нет" на саммите НАТО не будет. Сейчас речь идет о формулировке ответа "да".