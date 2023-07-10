"Хватит обещаний!": Президент Литвы рассказал об ожиданиях относительно Украины на саммите НАТО

Саммит в Вильнюсе должен стать местом, где украинцы получат больше, чем просто "сигнал" о членстве в НАТО.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции в Вильнюсе.

Литовский лидер подчеркнул, что украинская победа будет определяющей не только для самой Украины.

"Мы все понимаем, что только победа вернет безопасность и стабильность в Европу", – подчеркнул он, выразив уверенность, что саммит примет необходимые решения. Впоследствии он также подтвердил отказ от этапа ПДЧ для Украины.

Науседа также заявил, что подход, когда НАТО дает обещания Украине относительно членства, не является приемлемым. "Хватит обещаний. Пришло время для четкого плана, как мы этого достигнем", – заявил президент.

Президент Литвы также подтвердил, что решения НАТО по этому поводу являются определяющими для успеха ВСУ на поле боя, как рассказывала также вице-премьер Стефанишина. "Перспективы важны для государства, которое воюет с российским монстром", – пояснил он.

Как сообщалось ранее, среди других союзников Турция также верит в упрощенный процесс вступления Украины в НАТО.

Впрочем, по данным источников, есть две страны, выступающие против этого решения. Окончательное решение еще не принято.

Утім, за даними джерел, є дві країни, що виступають проти цього рішення. Остаточне рішення ще не ухвалене.