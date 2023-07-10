Столтенберг підтвердив участь Зеленського у саміті НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив участь президента Володимира Зеленського у саміті Альянсу у Вільнюсі.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Він заявив, що цей саміт має наблизити Україну до НАТО.

"Ми оновимо наші політичні зв’язки. Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО", – заявив Столтенберг.

Раніше в інтерв’ю ЄП віцепрем’єрка Ольга Стефанішина заявила, що наразі немає фінального рішення щодо участі президента Володимира Зеленського у Вільнюському саміті НАТО 11-12 липня.

7 липня генсек НАТО Єнс Столтенберг також оголосив, що президент Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі в рамках започаткування нового формату взаємодії України з Альянсом. Столтенберг не уточнив формату участі президента в засіданні.

Дивіться повне інтерв’ю Стефанішиної на Youtube-каналі "ЄвроПравди": Саміт НАТО: Яким буде результат?