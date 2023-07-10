Столтенберг подтвердил участие Зеленского в саммите НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие президента Владимира Зеленского в саммите Альянса в Вильнюсе.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Он заявил, что этот саммит должен приблизить Украину к НАТО.

"Мы обновим наши политические связи. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО", – заявил Столтенберг.

Ранее в интервью ЕП вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что пока нет финального решения относительно участия президента Владимира Зеленского в Вильнюсском саммите НАТО 11-12 июля.

7 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг также объявил, что президент Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе в рамках начала нового формата взаимодействия Украины с Альянсом. Столтенберг не уточнил формата участия президента в заседании.

Смотрите полное интервью Стефанишиной на Youtube-канале "ЕвроПравды": Саммит НАТО: Каким будет результат?