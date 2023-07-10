Генсек НАТО прокоментував нову вимогу Ердогана щодо членства Швеції

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вкрай важливо, щоби сторони дотримувалися домовленостей минулорічного саміту в Мадриді щодо вступу Швеції та Фінляндії в Альянс.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я підтримую амбіції Туреччини щодо членства у ЄС, але треба пам’ятати, про що ми домовилися на саміті у Мадриді", – сказав Столтенберг.

Він наголосив, що Швеція виконала вимоги меморандуму між Туреччиною, Швецією та Фінляндією.

Зокрема, за його словами, йдеться про зняття ембарго на торгівлю зброєю і збільшення співпраці у протидії тероризму.

"Потрібно, щоб Швеція стала членом НАТО якомога швидше, оскільки це зміцнить нашу безпеку в регіоні", – наголосив він. Він додав також, що вірить у можливість досягнення якомога позитивнішого результату ще на саміті НАТО.

Президент Литви Гітанас Науседа своєю чергою заявив, що важливо, щоб список вимог щодо членства Швеції був остаточним і не було нових умов.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше заявив, що підтримає членство Швеції в НАТО, якщо ЄС відкриє двері для його країни.