Генсек НАТО прокомментировал новое требование Эрдогана относительно членства Швеции

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что крайне важно, чтобы стороны придерживались договоренностей прошлогоднего саммита в Мадриде по вступлению Швеции и Финляндии в Альянс.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я поддерживаю амбиции Турции относительно членства в ЕС, но надо помнить, о чем мы договорились на саммите в Мадриде", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Швеция выполнила требования меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией.

В частности, по его словам, речь идет о снятии эмбарго на торговлю оружием и увеличение сотрудничества в противодействии терроризму.

"Нужно, чтобы Швеция стала членом НАТО как можно скорее, поскольку это укрепит нашу безопасность в регионе", – подчеркнул он. Он добавил также, что верит в возможность достижения как можно более положительного результата еще на саммите НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа в свою очередь заявил, что важно, чтобы список требований относительно членства Швеции был окончательным и не было новых условий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что поддержит членство Швеции в НАТО, если ЕС откроет двери для его страны.