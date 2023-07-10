Через кібератаку стався збій у транспортній системі Вільнюса

У понеділок, 10 липня, внаслідок DDoS-атаки було порушено роботу деяких сайтів і транспортного мобільного застосунку в литовському Вільнюсі, де завтра розпочнеться саміт НАТО.

Про це заявив керівник Національного центру кібербезпеки (НЦКБ) Людас Алішаускас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Наразі знову відбуваються DDoS-атаки на нашу країну, цілеспрямовані DDoS-атаки", – сказав він, додавши, що через атаки не працюють система m.Ticket і сайт GoVilnius.lt.

Алішаускас підкреслив, що установам необхідно готуватися до кіберзагроз і зважувати ризики.

"Сьогодні ми змушені констатувати, що багато керівників компаній, причому я говорю як про приватний, так і про державний сектор, трохи відсувають ризик кіберзагроз на другий план, і тоді залишаються тільки симптоми: у нас один інцидент, у нас інший", – додав він.

Наразі центр кібербезпеки працює в посиленому складі у співпраці зі спецслужбами і поліцією, а також з іноземними партнерами партнерами.

Раніше повідомялося, що напередодні саміту НАТО у Литві 11-12 липня зафіксували дві кібератаки, через які на регіональній радіостанції та в торговому центрі транслювалася дезінформація після злому музичного потокового сервісу.