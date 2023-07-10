Из-за кибератаки произошел сбой в транспортной системе Вильнюса

В понедельник, 10 июля, в результате DDoS-атаки была нарушена работа некоторых сайтов и транспортного мобильного приложения в литовском Вильнюсе, где завтра начнется саммит НАТО.

Об этом заявил руководитель Национального центра кибербезопасности (НЦКБ) Людас Алишаускас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Сейчас снова происходят DDoS-атаки на нашу страну, целенаправленные DDoS-атаки", – сказал он, добавив, что из-за атак не работают система m.Ticket и сайт GoVilnius.lt.

Алишаускас подчеркнул, что учреждениям необходимо готовиться к киберугрозам и взвешивать риски.

"Сегодня мы вынуждены констатировать, что многие руководители компаний, причем я говорю как о частном, так и о государственном секторе, немного отодвигают риск киберугроз на второй план, и тогда остаются только симптомы: у нас один инцидент, у нас другой", – добавил он.

Сейчас центр кибербезопасности работает в усиленном составе в сотрудничестве со спецслужбами и полицией, а также с иностранными партнерами партнерами партнерами.

Ранее сообщалось, что накануне саммита НАТО в Литве 11-12 июля зафиксировали две кибератаки, из-за которых на региональной радиостанции и в торговом центре транслировалась дезинформация после взлома музыкального потокового сервиса.