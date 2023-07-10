У Лондоні применшують повідомлення про розкол між Британією і США щодо членства України в НАТО

Після візиту президента США Джо Байдена на Даунінг-стріт у понеділок вранці речник прем'єр-міністра Ріші Сунака намагався применшити повідомлення про те, що Британія і США розділилися в думках щодо надії України на вступ до НАТО.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

За словами речника, це питання буде обговорюватися на саміті НАТО в Литві.

"Безумовно, ми хочемо підтримати Україну на шляху до вступу в Альянс, але точні механізми для цього будуть обговорюватися з союзниками по НАТО", – сказав представник Даунінг-стріт.

Відкидаючи припущення про те, що позиції двох країн з цього питання відрізняються, речник сказав: "Я бачив цю інформацію, але я не вірю, що вона є правдивою".

За даними видання Financial Times, США та Німеччина виступають за формулювання підсумкової заяви саміту у Вільнюсі, яка не містить повної підтримки шляху України до членства в Альянсі.

У матеріалі йдеться про те, що інші члени Альянсу "були заскочені зненацька консервативною" позицією США і Німеччини.

Президент США Джо Байден у понеділок під час зустрічі з Сунаком заявив, що відносини Лондна і Вашингтона є "міцними як скеля".



