В Лондоне преуменьшают сообщения о расколе между Британией и США относительно членства Украины в НАТО

После визита президента США Джо Байдена на Даунинг-стрит в понедельник утром представитель премьер-министра Риши Сунака пытался преуменьшить сообщения о том, что Великобритания и США разделились во мнениях относительно надежды Украины на вступление в НАТО.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

По словам представителя, этот вопрос будет обсуждаться на саммите НАТО в Литве.

"Безусловно, мы хотим поддержать Украину на пути к вступлению в Альянс, но точные механизмы для этого будут обсуждаться с союзниками по НАТО", – сказал представитель Даунинг-стрит.

Отвергая предположение о том, что позиции двух стран по этому вопросу отличаются, спикер сказал: "Я видел эту информацию, но я не верю, что она является правдивой".

По данным издания Financial Times, США и Германия выступают за формулировку итогового заявления саммита в Вильнюсе, которая не содержит полной поддержки пути Украины к членству в Альянсе.

В материале говорится о том, что другие члены Альянса "были застигнуты врасплох консервативной" позицией США и Германии.

Президент США Джо Байден в понедельник во время встречи с Сунаком заявил, что отношения Лондна и Вашингтона являются "крепкими как скала".