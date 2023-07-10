Канада более чем вдвое увеличит свои военные силы в Латвии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал более чем удвоить вклад Оттавы в миссию НАТО в Латвии, выделив 2,6 миллиарда долларов на финансирование миссии в течение трех лет и до 2200 канадских военнослужащих для постоянного развертывания.

Об этом сообщает CTV News, пишет "Европейская правда".

Накануне саммита НАТО в Вильнюсе Трюдо прибыл с визитом в Ригу.

Около 800 канадских военнослужащих уже входят в состав возглавляемой Канадой боевой группы в балтийской стране, что делает ее крупнейшей зарубежной миссией страны, теперь их число возрастет до 2200.

Трюдо также объявил, что Канада закупит и предварительно разместит критические системы вооружений и готова развернуть дополнительный личный состав для реагирования на кризисные ситуации союзников, обеспечения безопасности на основе сотрудничества и коллективной обороны.

Министр обороны Анита Ананд недавно объявила, что танковая эскадрилья Leopard 2 из 15 танков и около 130 военнослужащих присоединятся к миссии этой осенью.

Все это является частью усилий НАТО, направленных на усиление своего присутствия вблизи России в ответ на российское вторжение в Украину.

С начала войны Альянс удвоил количество боевых групп в регионе и планирует увеличить численность и масштабы некоторых из них до уровня боеспособных бригад.

Как известно, Канада и Латвия совместно обучают украинских военнослужащих в составе проекта UNIFIER.