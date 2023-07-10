Німеччина і Франція поновили зусилля для створення спільного бойового танка

Німеччина і Франція заявили, що хочуть надати новий імпульс давно відкладеному проєкту зі створення спільного бойового танка, який має прийти на зміну німецькому Leopard 2 і французькому Leclerc.

Про це заявили міністри оборони обох країн на зустрічі в Берліні в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У 2017 році Берлін і Париж домовилися працювати над спільним винищувачем під керівництвом Франції, вартість якого оцінюється приблизно в 100 мільярдів євро, а також над франко-німецьким танком, який покликаний замінити німецький танк Leopard 2 і французький Leclerc.

"Незважаючи на всі прогнози і чутки, ми хочемо цього спільного проєкту", – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він підтвердив, що танк має бути прийнятий на озброєння щонайраніше у 2035 році.

"Ми прагнемо сьогодні надіслати чіткий сигнал, як ви дуже гарно це сформулювали, що ми хочемо залишити дипломатичну фазу проєкту позаду і розпочати конкретну роботу", – підкреслив він, звертаючись до свого колеги Себастьяна Лекорню.

Міністри повідомили, що вони доручили командувачам своїх армій окреслити приблизні контури можливостей нового танка, щоб до наступної зустрічі у Франції у вересні або найпізніше в четвертому кварталі мати готовий базовий документ.

"Ми встановили цей графік для того, щоб потім надати пропозиції канцлеру Шольцу і президенту Макрону щодо контурів того, яким буде цей танк", – сказав Лекорню.

Обидва міністри явно намагалися продемонструвати свою злагоду після місяців суперечок між їхніми країнами з різних питань, підкреслило агентство.

"Франко-німецька дружба є унікальною...Немає країни, з якою ми були б ближчими на різних рівнях наших відносин, ніж Франція", – підкреслив Пісторіус, заявивши, що цього року він знову планує провести свою відпустку у Франції.

Між тим, німецький оборонний концерн Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів.

А турецька компанія Baykar вже розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотників "Байрактар" в Україні.