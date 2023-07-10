Германия и Франция возобновили усилия для создания совместного боевого танка

Германия и Франция заявили, что хотят придать новый импульс давно отложенному проекту по созданию совместного боевого танка, который должен прийти на смену немецкому Leopard 2 и французскому Leclerc.

Об этом заявили министры обороны обеих стран на встрече в Берлине в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В 2017 году Берлин и Париж договорились работать над совместным истребителем под руководством Франции, стоимость которого оценивается примерно в 100 миллиардов евро, а также над франко-германским танком, который призван заменить немецкий танк Leopard 2 и французский Leclerc.

"Несмотря на все прогнозы и слухи, мы хотим этого совместного проекта", – заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он подтвердил, что танк должен быть принят на вооружение не ранее 2035 года.

"Мы стремимся сегодня послать четкий сигнал, как вы очень хорошо это сформулировали, что мы хотим оставить дипломатическую фазу проекта позади и начать конкретную работу", – подчеркнул он, обращаясь к своему коллеге Себастьяну Лекорню.

Министры сообщили, что они поручили командующим своих армий очертить примерные контуры возможностей нового танка, чтобы к следующей встрече во Франции в сентябре или самое позднее в четвертом квартале иметь готовый базовый документ.

"Мы установили этот график для того, чтобы затем предоставить предложения канцлеру Шольцу и президенту Макрону относительно контуров того, каким будет этот танк", – сказал Лекорню.

Оба министра явно пытались продемонстрировать свое согласие после месяцев споров между их странами по различным вопросам, подчеркнуло агентство.

"Франко-германская дружба является уникальной... Нет страны, с которой мы были бы ближе на разных уровнях наших отношений, чем Франция", – подчеркнул Писториус, заявив, что в этом году он снова планирует провести свой отпуск во Франции.

Между тем, немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель.

А турецкая компания Baykar уже начала строительство завода по производству беспилотников "Байрактар" в Украине.