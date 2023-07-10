Шмигаль уперше поговорив із новим прем’єром Фінляндії: той запевнив у підтримці України

Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок провів розмову у форматі відеоконференції з новим очільником уряду Фінляндії Петтері Орпо.

Про це повідомили пресслужби урядів України та Фінляндії, пише "Європейська правда".

Як повідомив прем’єр України, з фінським колегою він обговорив підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції, посилення санкцій проти Росії, конфіскацію російських активів та допомогу у відновленні.

"Запропонував налагодити прямий зв’язок з цього питання між нашими урядами, аби разом із приватним сектором розробити план участі Фінляндії у відновленні нашої держави", – додав Шмигаль.

Своєю чергою фінський прем’єр запевнив, що рішуча підтримка України з боку Фінляндії продовжиться й за нового уряду.

"Фінляндія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Росія повинна припинити свою незаконну агресивну війну. Росія та її керівництво повинні понести відповідальність за міжнародні злочини, скоєні в Україні, а також відшкодувати завдані фінансові збитки", – заявив він.

Також Орпо в понеділок зустрівся з пані послом України в Фінляндії Ольгою Дібровою, додали в пресслужбі фінського уряду.

Як відомо, від початку широкомасштабної агресії з боку Росії Фінляндія надала Україні допомогу на суму понад 1,7 мільярда євро, зокрема 17 пакетів військової допомоги загальною вартістю близько 1,2 мільярда євро.

Крім того, понад 56 тисяч біженців від війни в Україні отримали тимчасовий захист у Фінляндії.