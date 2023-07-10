Шмыгаль впервые поговорил с новым премьером Финляндии: тот заверил в поддержке Украины

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник провел разговор в формате видеоконференции с новым главой правительства Финляндии Петтери Орпо.

Об этом сообщили пресс-службы правительств Украины и Финляндии, пишет "Европейская правда".

Как сообщил премьер Украины, с финским коллегой он обсудил поддержку европейской и евроатлантической интеграции, усиление санкций против России, конфискацию российских активов и помощь в восстановлении.

"Предложил наладить прямую связь по этому вопросу между нашими правительствами, чтобы вместе с частным сектором разработать план участия Финляндии в восстановлении нашего государства", – добавил Шмыгаль.

В свою очередь финский премьер заверил, что решительная поддержка Украины со стороны Финляндии продолжится и при новом правительстве.

"Финляндия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну. Россия и ее руководство должны понести ответственность за международные преступления, совершенные в Украине, а также возместить нанесенный финансовый ущерб", – заявил он.

Также Орпо в понедельник встретился с госпожой послом Украины в Финляндии Ольгой Дибровой, добавили в пресс-службе финского правительства.

Как известно, с начала широкомасштабной агрессии со стороны России Финляндия предоставила Украине помощь на сумму более 1,7 миллиарда евро, в том числе 17 пакетов военной помощи общей стоимостью около 1,2 миллиарда евро.

Кроме того, более 56 тысяч беженцев от войны в Украине получили временную защиту в Финляндии.