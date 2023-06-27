Шмигаль уперше поговорив із новим прем’єром Румунії

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок провів розмову у форматі відеоконференції з новим головою румунського уряду Марчелом Чолаку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі.

За словами українського прем’єра, із Чолаку він обговорив розширення логістичних можливостей між Україною та Румунією.

"Маємо потенціал збільшення транзиту втричі за рахунок розвитку пунктів пропуску, паромних переправ і морських та річкових портів. Запропонував опрацювати відповідні кроки на рівні урядів із застосуванням усіх найкращих європейських практик", – зазначив Шмигаль.

Також він подякував уряду Румунії за підтримку вступу України в ЄС і НАТО, а також за допомогу на всіх рівнях під час повномасштабної війни.

15 червня в Румунії змінився уряд після того, як посаду прем’єра за ротаційним принципом перейняв Марчела Чолаку, лідер Соціал-демократичної партії з правлячої коаліції.

Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС у новому уряді Румунії Лумініца Одобеску провели першу зустріч на полях конференції щодо відновлення України у Лондоні.