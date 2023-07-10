Литовські державні діячі закликали НАТО запросити Україну на саміті у Вільнюсі

Група державних діячів Литви включно з підписантами Акта про відновлення незалежності країни та колишніми президентами підписала спільну заяву із закликом до лідерів НАТО запросити Україну до вступу в Альянс.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Підписантами звернення до лідерів НАТО є, серед іншого, колишні литовські президенти – Валдас Адамкус, Даля Грібаускайте й Вітаутас Ландсбергіс, перший президент Литовської Республіки після відновлення незалежності.

"Збираючись у Вільнюсі на саміт НАТО, ви маєте можливість ухвалити історичне рішення – запросити Україну до вступу в НАТО, не зволікаючи й не чекаючи закінчення війни", – йдеться в їхньому зверненні до голів держав і урядів країн-членів НАТО.

"Україна та її народ, які пожертвували життями заради свободи кожного з нас, заслуговують на те, щоб ми всі разом захищали кожен сантиметр української землі. Ваше рішення може зупинити російську агресію проти України", – додали литовські держдіячі.

У вівторок у Вільнюсі розпочнеться саміт НАТО, на якому має бути ухвалене рішення про перспективи України в Альянсі.

Раніше колишня президентка Литви Даля Грибаускайте пояснила, чому необхідно розпочати процес вступу України в НАТО зараз, а не чекати завершення розв’язаної РФ війни. На думку Грибаускайте, якщо Україні не запропонують членство в НАТО, це стане помилкою.

Читайте також редакційну статтю "Європейської правди" на цю тему: Запрошення України до НАТО потрібно самому Альянсу. Саміт у Вільнюсі – найкращий час для цього.