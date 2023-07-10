Литовские государственные деятели призвали НАТО пригласить Украину на саммите в Вильнюсе

Группа государственных деятелей Литвы, включая подписантов Акта о восстановлении независимости страны и бывших президентов, подписала совместное заявление с призывом к лидерам НАТО пригласить Украину к вступлению в Альянс.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Подписантами обращения к лидерам НАТО являются, среди прочего, бывшие литовские президенты – Валдас Адамкус, Даля Грибаускайте и Витаутас Ландсбергис, первый президент Литовской Республики после восстановления независимости.

"Собираясь в Вильнюсе на саммит НАТО, вы имеете возможность принять историческое решение – пригласить Украину к вступлению в НАТО, не медля и не дожидаясь окончания войны", – говорится в их обращении к главам государств и правительств стран-членов НАТО.

"Украина и ее народ, которые пожертвовали жизнями ради свободы каждого из нас, заслуживают того, чтобы мы все вместе защищали каждый сантиметр украинской земли. Ваше решение может остановить российскую агрессию против Украины", – добавили литовские госдеятели.

Во вторник в Вильнюсе начнется саммит НАТО, на котором должно быть принято решение о перспективах Украины в Альянсе.

Ранее бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте объяснила, почему необходимо начать процесс вступления Украины в НАТО сейчас, а не ждать завершения развязанной РФ войны. По мнению Грибаускайте, если Украине не предложат членство в НАТО, это станет ошибкой.

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