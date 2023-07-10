Зеленский подтвердил, что приедет на саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник фактически подтвердил участие в саммите Североатлантического Альянса в Вильнюсе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем обращении президент прямо не сказал, что будет присутствовать в Вильнюсе лично. Но обращение завершил словами: "Это честь для меня – представлять таких людей и такую Украину!"

Также он упомянул о запланированных в рамках Вильнюсского саммита "двусторонних встречах разного уровня – страны Европы, Америка, Канада, Япония".

"Приоритеты совершенно очевидны – это противовоздушная оборона для наших городов, для всех общин на всей территории страны, мы работаем над созданием полноценного воздушного щита", – добавил президент.

До последнего украинская сторона не подтверждала и не опровергала участия президента в саммите Североатлантического Альянса 11 и 12 июля.

В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие Владимира Зеленского в саммите в Вильнюсе.

"Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО", – заявил Столтенберг. Это заседание запланировано на 12 июля.