Процедура ратифікації Анкарою вступу Швеції у НАТО може початися наприкінці наступного тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє CNN Turk.

Для схвалення вступу Швеції протокол про її вступ у НАТО має бути поданий спікеру Національних зборів з підписом президента Ердогана. Очікується, що це відбудеться наприкінці наступного тижня. Тоді законопроєкт про ратифікацію передадуть у парламентський комітет закордонних справ, схвалять на комітеті і винесуть у порядок денний парламенту.

Схвалення і публікація в офіційному віснику формально завершать процес.

Нагадаємо, у понеділок після зустрічі лідерів Туреччини, Швеції і генсека НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент Туреччини погодився розблокувати вступ Швеції, а Стокгольм надаватиме Анкарі допомогу у зближенні з ЄС.

Як відомо, окрім Туреччини, вступ Швеції ще не ратифікувала Угорщина. Прем’єр Швеції вірить, що тепер, коли "вето" Туреччини зняте, Угорщина не стане перешкодою.

Читайте також: Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів