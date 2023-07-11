Процедура ратификации Анкарой вступления Швеции в НАТО может начаться в конце следующей недели.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает CNN Turk.

Для одобрения вступления Швеции протокол о ее вступлении в НАТО должен быть подан спикеру Национального собрания с подписью президента Эрдогана. Ожидается, что это произойдет в конце следующей недели. Тогда законопроект о ратификации передадут в парламентский комитет иностранных дел, одобрят на комитете и вынесут в повестку дня парламента.

Одобрение и публикация в официальном вестнике формально завершат процесс.

Напомним, в понедельник после встречи лидеров Турции, Швеции и генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции согласился разблокировать вступление Швеции, а Стокгольм будет оказывать Анкаре помощь в сближении с ЕС.

Как известно, кроме Турции, вступление Швеции еще не ратифицировала Венгрия. Премьер Швеции верит, что теперь, когда "вето" Турции снято, Венгрия не станет препятствием.

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