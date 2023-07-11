Кая Каллас: Здається, не всі у НАТО зрозуміли, що поруч триває війна

Очільниця уряду Естонії Кая Каллас вважає, що низькі витрати держав НАТО на оборону свідчать про брак розуміння реальності з боку частини держав.

Про це вона заявила у дискусії на експертному форумі на полях саміту НАТО, в якому бере участь кореспондент "Європейської правди".

Кая Каллас нагадала, що підхід до оборони у НАТО суттєво відрізняється від того, що був наприкінці 1990-х. Зокрема, зараз багато держав НАТО не виконують норматив Альянсу щодо оборонних витрат попри те, що НАТО визнає: війна триває ще з 2014 року.

"У 1998 році всі члени НАТО витрачали 2% ВВП на оборону. Чому? Тому що всі відчували, що загроза реальна, холодна війна була щойно. А зараз тільки 11 держав виконують цей норматив", – пояснила естонська прем’єрка.

Варто зауважити, що рішення про термінове підвищення оборонних витрат до 2% було ухвалене ще на саміті в Уельсі у 2014 році.

"Можливо, зараз не всі усвідомлюють, що поруч відбувається реальна війна?" – поставила риторичне питання Каллас.

Вона також пояснила, що через це армії країн НАТО суттєво почали відставати від Росії та Китаю, які одночасно нарощували оборонні витрати у рази.

Раніше в НАТО назвали 11 країн, які досягли або перетнули поріг у 2% ВВП на оборону.

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