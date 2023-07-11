Кая Каллас: Кажется, не все в НАТО поняли, что рядом идет война

Глава правительства Эстонии Кая Каллас считает, что низкие расходы государств НАТО на оборону свидетельствуют о недостатке понимания реальности со стороны части государств.

Об этом она заявила в дискуссии на экспертном форуме на полях саммита НАТО, в котором принимает участие корреспондент "Европейской правды".

Кая Каллас напомнила, что подход к обороне в НАТО существенно отличается от того, что был в конце 1990-х. В частности, сейчас многие государства НАТО не выполняют норматив Альянса по оборонным расходам, несмотря на то, что НАТО признает: война идет еще с 2014 года.

"В 1998 году все члены НАТО тратили 2% ВВП на оборону. Почему? Потому что все чувствовали, что угроза реальна, холодная война только закончилась. А сейчас всего лишь 11 государств выполняют этот норматив", – пояснила эстонский премьер.

Стоит отметить, что решение о срочном повышении оборонных расходов до 2% было принято еще на саммите в Уэльсе в 2014 году.

"Возможно, сейчас не все осознают, что рядом идет реальная война?" – задала риторический вопрос Каллас.

Она также пояснила, что из-за этого армии стран НАТО существенно начали отставать от России и Китая, которые одновременно в разы наращивали оборонные расходы.

Ранее в НАТО назвали 11 стран, которые достигли или пересекли порог в 2% ВВП на оборону.

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