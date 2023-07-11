Норвегія збільшить військову допомогу Україні

Уряд Норвегії збільшить розмір фонду військової допомоги України у 2023 році на 2,5 мільярди норвезьких крон (майже 240 мільйонів доларів).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу норвезького уряду.

"Україна має нагальну потребу в більшій військовій підтримці та обладнанні. Тому Норвегія збільшує свою військову підтримку Україні на 2,5 млрд норвезьких крон до 10 млрд норвезьких крон (близько 950 мільйонів доларів. – Ред.) у 2023 році", – сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Ця сума буде виділена в рамках ухваленої раніше програми Нансена про військову та цивільну підтримку України.

Крім того, Норвегія збільшить свій внесок у Комплексний пакет допомоги НАТО для України.

"У 2023 році Норвегія виділить 300 мільйонів норвезьких крон (22 мільйона доларів. – Ред.), а загалом за п'ять років – 1,5 мільярда норвезьких крон. Це чіткий сигнал нашої довгострокової підтримки зусиль України щодо проведення реформ, який ще більше наблизить Україну до Альянсу", – зазначив норвезький прем’єр.

Раніше Йонас Гар Стьоре заявляв, що саміт НАТО має підкреслити майбутню перспективу приєднання України до Альянсу.

Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".