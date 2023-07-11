Норвегия увеличит военную помощь Украине

Правительство Норвегии увеличит размер фонда военной помощи Украине в 2023 году на 2,5 миллиарда норвежских крон (почти 240 миллионов долларов).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу норвежского правительства.

"Украина имеет насущную потребность в большей военной поддержке и оборудовании. Поэтому Норвегия увеличивает свою военную поддержку Украине на 2,5 млрд норвежских крон до 10 млрд норвежских крон (около 950 млн долларов. – Ред.) в 2023 году", – сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Эта сумма будет выделена в рамках принятой ранее программы Нансена о военной и гражданской поддержке Украины.

Кроме того, Норвегия увеличит свой вклад в Комплексный пакет помощи НАТО для Украины.

"В 2023 году Норвегия выделит 300 миллионов норвежских крон (22 миллиона долларов. – Ред.), а всего за пять лет – 1,5 миллиарда норвежских крон. Это четкий сигнал нашей долгосрочной поддержки усилий Украины по проведению реформ, который еще больше приблизит Украину к Альянсу", – отметил норвежский премьер.

Ранее Йонас Гар Стёре заявлял, что саммит НАТО должен подчеркнуть будущую перспективу присоединения Украины к Альянсу.

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".