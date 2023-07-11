Президент Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТО

Літак з президентом України Володимиром Зеленським на борту прибув до міжнародного аеропорту Вільнюса.

Про це повідомляє з Вільнюса кореспондент "Європейської правди".

Польський урядовий літак прямував рейсом Жешув-Вільнюс. Речник президента Сергій Нікіфоров підтвердив прибуття президента до Вільнюса.

Варто зауважити, що анонсована Альянсом програма участі Володимира Зеленського в офіційних заходах саміту починається дещо пізніше. Так, раніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявляв, що Зеленський у вівторок візьме участь лише у вечері лідерів, а засідання Ради Україна-НАТО анонсоване на середу.

Між тим, саме зараз на саміті тривають переговори про те, як буде сформульоване рішення щодо України та її руху до членства.

Раніше, дорогою до Вільнюса, Зеленський публічно розкритикував НАТО за формулювання у проєкті рішення.

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа бачить готовність лідерів НАТО на схвалення рішення, де буде згадка про певне "запрошення" для України.

Гітанас Науседа наголосив, що для Литви важливо не повторити формулу про "відкриті двері", яку вважають застарілою та провальною. "Але буде дуже чіткий сигнал, що ми не повторюємо формулу Бухарестського саміту", – заявив він, нагадавши, зокрема, що Альянс погодився на швидкий вступ України без ПДЧ.