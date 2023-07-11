Президент Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту прибыл в международный аэропорт Вильнюса.

Об этом сообщает из Вильнюса корреспондент "Европейской правды".

Польский правительственный самолет следовал рейсом Жешув-Вильнюс. Представитель президента Сергей Никифоров подтвердил прибытие президента в Вильнюс.

Стоит заметить, что анонсированная Альянсом программа участия Владимира Зеленского в официальных мероприятиях саммита начинается несколько позже. Так, ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявлял, что Зеленский во вторник примет участие только в ужине лидеров, а заседание Совета Украина-НАТО анонсировано на среду.

Между тем, именно сейчас на саммите продолжаются переговоры о том, как будет сформулировано решение по Украине и ее движению к членству.

Ранее, по дороге в Вильнюс, Зеленский публично раскритиковал НАТО за формулировки в проекте решения.

Как сообщалось, президент Литвы Гитанас Науседа видит готовность лидеров НАТО на принятие решения, где будет упоминание об определенном "приглашении" для Украины.

Гитанас Науседа подчеркнул, что для Литвы важно не повторить формулу об "открытых дверях", которую считают устаревшей и провальной. "Но будет очень четкий сигнал, что мы не повторяем формулу Бухарестского саммита", – заявил он, напомнив, в частности, что Альянс согласился на быстрое вступление Украины без ПДЧ.