Половина громадян Молдови проти виходу з СНД, 60% – проти вступу в НАТО

Майже половина опитаних громадян Молдови виступає проти виходу країни зі Співдружності незалежних держав (СНД), також не мають популярності ідеї об’єднання з Румунією та вступу в Північноатлантичний альянс.

Про це свідчить опитування Інституту європейських політик і реформ (IPRE) спільно з центром соціологічних досліджень CBS Axa, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Згідно з результатами опитування, повністю не згодні з виходом Молдови із СНД 33,5% респондентів, ще 15,8% – "радше не згодні", водночас майже 13% згодні з виходом з цієї структури.

При цьому більшість респондентів підтримують вступ Молдови до Європейського Союзу (59,2%), проти висловилися 31,6%, ще 8,6% не мали визначеної думки.

Об'єднання Молдови з Румунією не підтримують 57% респондентів, підтримують його майже 35%, майже 8% не визначились із відповіддю. Так само більшість (60,3%) висловилась проти вступу до НАТО, підтримали б його лише 28% і майже 10% не визначилися.

Опитування в Молдові охопило 1120 людей і відбувалось із 13 до 28 червня. Похибка опитування становить 3%.

Нагадаємо, Молдова досі залишається членом СНД, проте у квітні в країні почали процес денонсації деяких договорів у рамках Співдружності незалежних держав.

У лютому тогочасний кандидат у прем'єри, а нині чинний глава уряду Молдови Дорін Речан пообіцяв почати денонсувати угоди, укладені в межах СНД.

У березні 2022 року після подання заявки на вступ до ЄС президентка Мая Санду зазначила, що країна обере час для виходу з СНД, коли Молдова досягне "достатнього прогресу на європейському шляху".