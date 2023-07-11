Почти половина опрошенных граждан Молдовы выступает против выхода страны из Содружества независимых государств (СНГ), также не пользуются популярностью идеи объединения с Румынией и вступления в Североатлантический альянс.

Об этом свидетельствует опрос Института европейских политик и реформ (IPRE) совместно с центром социологических исследований CBS Axa, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Согласно результатам опроса, полностью не согласны с выходом Молдовы из СНГ 33,5% респондентов, еще 15,8% – "скорее не согласны", в то же время почти 13% согласны с выходом из этой структуры.

При этом большинство респондентов поддерживают вступление Молдовы в Европейский Союз (59,2%), против высказались 31,6%, еще 8,6% не имели определенного мнения.

Объединение Молдовы с Румынией не поддерживают 57% респондентов, поддерживают его почти 35%, почти 8% не определились с ответом. Так же большинство (60,3%) высказалось против вступления в НАТО, поддержали бы его только 28% и почти 10% не определились.

Опрос в Молдове охватил 1120 человек и проходил с 13 по 28 июня. Погрешность опроса составляет 3%.

Напомним, Молдова до сих пор остается членом СНГ, однако в апреле в стране начали процесс денонсации некоторых договоров в рамках Содружества независимых государств.

В феврале тогдашний кандидат в премьеры, а ныне действующий глава правительства Молдовы Дорин Речан пообещал начать денонсировать соглашения, заключенные в рамках СНГ.

В марте 2022 года после подачи заявки на вступление в ЕС, президент Майя Санду отметила, что страна выберет время для выхода из СНГ, когда Молдова достигнет "достаточного прогресса на европейском пути".