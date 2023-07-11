Україна має вступити у НАТО "якомога швидше" після закінчення війни - глава Міноборони Британії
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна має стати членом НАТО "якомога швидше", але тільки після того, як закінчиться російське вторгнення.
Про це британський міністр сказав в інтерв'ю CNN, повідомляє "Європейська правда".
"Я повністю згоден зі Сполученими Штатами, що ми не можемо прийняти нового члена в розпал конфлікту. Це означало б імпорт війни в Альянс", – зазначив Воллес.
За його словами, члени НАТО повинні "працювати разом, щоб переконатися, що Росія "зазнає невдачі" у розв'язаній нею війні, перш ніж дозволити Україні приєднатися до Альянсу.
Однак тільки-но війна завершиться, НАТО має бути готовим прийняти Україну, додав Воллес.
"Враховуючи, що ми проводимо політику відкритих дверей, важливо заявити, що ми віримо, що Україна дійсно належить до НАТО", – зауважив глава британського Міноборони.
Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявляв, що членство України в НАТО в найближчому майбутньому є малоймовірним, оскільки це втягне Альянс у війну з Росією.
Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".