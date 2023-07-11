Украина должна вступить в НАТО "как можно скорее" после окончания войны – глава Минобороны Британии
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина должна стать членом НАТО "как можно скорее", но только после того, как закончится российское вторжение.
Об этом британский министр сказал в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".
"Я полностью согласен с Соединенными Штатами, что мы не можем принять нового члена в разгар конфликта. Это означало бы импорт войны в Альянс", – отметил Уоллес.
По его словам, члены НАТО должны "работать вместе, чтобы убедиться, что Россия "потерпит неудачу" в развязанной ею войне", прежде чем позволить Украине присоединиться к Альянсу.
Однако как только война завершится, НАТО должен быть готовым принять Украину, добавил Уоллес.
"Учитывая, что мы проводим политику открытых дверей, важно заявить, что мы верим, что Украина действительно принадлежит к НАТО", – отметил глава британского Минобороны.
Ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что членство Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку это втянет Альянс в войну с Россией.
Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".