Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина должна стать членом НАТО "как можно скорее", но только после того, как закончится российское вторжение.

Об этом британский министр сказал в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

"Я полностью согласен с Соединенными Штатами, что мы не можем принять нового члена в разгар конфликта. Это означало бы импорт войны в Альянс", – отметил Уоллес.

По его словам, члены НАТО должны "работать вместе, чтобы убедиться, что Россия "потерпит неудачу" в развязанной ею войне", прежде чем позволить Украине присоединиться к Альянсу.

Однако как только война завершится, НАТО должен быть готовым принять Украину, добавил Уоллес.

"Учитывая, что мы проводим политику открытых дверей, важно заявить, что мы верим, что Украина действительно принадлежит к НАТО", – отметил глава британского Минобороны.

Ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что членство Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку это втянет Альянс в войну с Россией.

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".