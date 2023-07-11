Саміт НАТО продемонструє підтримку майбутнього вступу України – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україні нададуть "дуже потужний пакет підтримки, як політичної, так і практичної".

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ABC News, повідомляє "Європейська правда".

"Коли йдеться про членство, я думаю, що саміт візьме до уваги прогрес, якого досягла Україна, а він був значним, а також ту роботу, яку ще належить виконати з точки зору реформування її армії та зміцнення демократії. Отже, все це буде за результатами саміту. Але ми маємо об’єднаний Альянс, який у дуже практичний спосіб продемонструє свою незмінну підтримку України, в тому числі шлях до членства", – зазначив Блінкен.

На запитання, чи існує занепокоєння, що надання Україні членства в НАТО призведе до прямого конфлікту США та їхніх союзників з Росією, Блінкен відповів, що президент США Джо Байден "був дуже уважним і дуже обережним у цьому питанні"

"Президент Байден дуже чітко заявив про це, і, власне, українці теж, що в розпал війни ви не можете зробити крок до членства. Але водночас – і українці це також визнають – їм ще є над чим працювати", – зауважив держсекретар.

Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявляв, що членство України в НАТО в найближчому майбутньому є малоймовірним, оскільки це втягне Альянс у війну з Росією.

Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".