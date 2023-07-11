Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украине предоставят "очень мощный пакет поддержки, как политической, так и практической".

Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News, сообщает "Европейская правда".

"Когда речь идет о членстве, я думаю, что саммит примет во внимание прогресс, которого достигла Украина, а он был значительным, а также ту работу, которую еще предстоит выполнить с точки зрения реформирования ее армии и укрепления демократии. Итак, все это будет по результатам саммита. Но мы имеем объединенный Альянс, который очень практическим образом продемонстрирует свою неизменную поддержку Украины, в том числе путь к членству", – отметил Блинкен.

На вопрос, существует ли беспокойство, что предоставление Украине членства в НАТО приведет к прямому конфликту США и их союзников с Россией, Блинкен ответил, что президент США Джо Байден "был очень внимательным и очень осторожным в этом вопросе"

"Президент Байден очень четко заявил об этом, и, собственно, украинцы тоже, что в разгар войны вы не можете сделать шаг к членству. Но в то же время – и украинцы это также признают – им еще есть над чем работать", – отметил госсекретарь.

Ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что членство Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку это втянет Альянс в войну с Россией.

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".