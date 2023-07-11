Чому прем’єр Нідерландів пішов у відставку і які загрози це несе для України

Здавалося, Україна тільки-но налагодила відносини з Нідерландами – країною, яка завжди була жорстким критиком наших реформ. Але в останні дні це досягнення повисло на волосині.

Пізно ввечері 8 липня уряд Нідерландів шокував своїх громадян неочікуваною відставкою, одночасно змусивши напружитися й українську сторону.

Нова коаліція та новий прем'єр можуть виявитися не такими дружніми до України, як Марк Рютте, попереджає журналістка "Європейської правди" Дар’я Мещерякова у статті Ультраправа відставка: чому йде з політики лідер Нідерландів, який підтримав Україну.

Причиною коаліційної кризи стало вкрай болюче міграційне питання.

Розбіжності між партіями виявилися непримиренними.

При цьому нідерландські ЗМІ стверджують, що прем'єр Рютте діяв досить необачно та відмовлявся від компромісів. Натомість його опоненти продовжували наполягати на негуманності пропонованого ним підходу щодо роз’єднання сімей біженців. Особливий наголос вони робили на біженцях з Африки та Близького Сходу.

The New York Times пов'язує падіння уряду Рютте з піднесенням ультраправих. Хоча Нідерланди вже і так мають відносно жорстку міграційну політику, через тиск крайніх правих партій, таких як PVV Герта Вілдерса, Рютте був змушений зайняти ще більш жорстку позицію щодо імміграції. А це коштувало йому уряду.

Так чи інакше, після останньої наради Марк Рютте визнав неможливість досягнення компромісу всередині коаліції та оголосив про відставку уряду.

А далі Рютте здивував усіх ще більше.

У понеділок, коли всі чекали від нього оголошення нової виборчої кампанії, він оголосив, що йде з політики.

Існує думка, що він просто втомився від постійної критики.

Тепер на Нідерланди чекають дострокові парламентські вибори. Їхня дата ще не визначена.

Поки зарано говорити, як рішення Рютте піти з посади вплине на долю його партії. Згідно з останнім опитуванням, проведеним наприкінці червня, VVD може втратити лідерство. Керівну партію вже наздогнала фермерська партія ВВВ – в обох політсил наразі близько 18%.

На третьому місці – ультраправа PVV, яка набирає до 10% голосів. Це істотний виклик, адже це абсолютно антисистемна (та відверто антиукраїнська) політична сила. Наразі входження її до коаліції виглядає абсолютно нереалістичним.

Проте збільшення підтримки ультраправих ускладнює формування коаліції для інших партій.

Шанс взяти участь у майбутній коаліції мають і інші партії, але оголошення про відставку уряду було зроблено настільки несподівано, що наразі немає навіть припущень, який із форматів коаліції є більш ймовірним, а який менш.

Марк Рютте за часи свого правління перетворився з противника української євроінтеграції (згадаймо лише референдум про надання Україні безвізу) на справжнього друга нашої країни.

Під час повномасштабного вторгнення Росії уряд Нідерландів став однією з найсильніших рушійних сил у питанні підтримки України. Кабінет Рютте робив акцент на тому, що Нідерланди повинні бути на правильному боці історії.

Крім того, в нідерландському суспільстві також існує консенсус щодо російської агресії та ролі України в цій війні. На противагу сусідній Німеччині нідерландці в дуже переважній більшості не ставляться до України з позиції "Putin Versteher".

В тому числі – через збиття у 2014 році проросійськими сепаратистами літака авіакомпанії Malaysia Airlines, більшість пасажирів якого (193 особи) були громадянами Нідерландів.

Вже зараз можна казати, що для нового потенційного уряду справа збитого MH17 буде такою ж принциповою. Тим більше, що гасла ультраправих не мають настільки великого впливу в нідерландському суспільстві, щоби припинити підтримку України.

Проте списувати цей ризик з рахунків все ж не варто.

Докладніше – у матеріалі Дар’ї Мещерякової Ультраправа відставка: чому йде з політики лідер Нідерландів, який підтримав Україну.