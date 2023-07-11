Почему премьер Нидерландов ушел в отставку и какие угрозы это несет для Украины

Казалось, Украина только-только наладила отношения с Нидерландами – страной, которая всегда была жестким критиком наших реформ. Но в последние дни это достижение повисло на волоске.

Поздно вечером 8 июля правительство Нидерландов шокировало своих граждан неожиданной отставкой, одновременно заставив напрячься и украинскую сторону.

Новая коалиция и новый премьер могут оказаться не такими дружественными к Украине, как Марк Рютте, предупреждает журналистка "Европейской правды" Дарья Мещерякова в статье Ультраправая отставка: почему уходит из политики лидер Нидерландов, поддержавший Украину.

Причиной коалиционного кризиса стал крайне болезненный миграционный вопрос.

Разногласия между партиями оказались непримиримыми.

При этом нидерландские СМИ утверждают, что премьер Рютте действовал довольно опрометчиво и отказывался от компромиссов. Зато его оппоненты продолжали настаивать на негуманности предлагаемого им подхода к разъединению семей беженцев. Особый упор они делали на беженцах из Африки и Ближнего Востока.

The New York Times связывает падение правительства Рютте с подъемом ультраправых. Хотя Нидерланды уже и так имеют относительно жесткую миграционную политику, из-за давления крайне правых партий, таких как PVV Герта Вилдерса, Рютте был вынужден занять еще более жесткую позицию по иммиграции. А это стоило ему правительства.

Так или иначе, после последнего совещания Марк Рютте признал невозможность достижения компромисса внутри коалиции и объявил об отставке правительства.

А дальше Рютте удивил всех еще больше.

В понедельник, когда все ждали от него объявления новой избирательной кампании, он объявил, что уходит из политики.

Бытует мнение, что он просто устал от постоянной критики.

Теперь Нидерландам предстоят досрочные парламентские выборы. Их дата еще не определена.

Пока рано говорить, как решение Рютте уйти с должности повлияет на судьбу его партии. Согласно последнему опросу, проведенному в конце июня, VVD может потерять лидерство. Правящую партию уже догнала фермерская партия ВВВ – у обеих политсил сейчас около 18%.

На третьем месте – ультраправая PVV, которая набирает до 10% голосов. Это существенный вызов, ведь это абсолютно антисистемная (и откровенно антиукраинская) политическая сила. Сейчас вхождение ее в коалицию выглядит абсолютно нереалистичным.

Однако увеличение поддержки ультраправых усложняет формирование коалиции для других партий.

Шанс принять участие в будущей коалиции имеют и другие партии.

При этом объявление об отставке правительства было сделано настолько неожиданно, что пока нет даже предположений, какой из форматов коалиции является более вероятным, а какой менее.

Марк Рютте за время своего правления превратился из противника украинской евроинтеграции (вспомним только референдум о предоставлении Украине безвиза) в настоящего друга нашей страны.

Во время полномасштабного вторжения России правительство Нидерландов стало одной из самых сильных движущих сил в вопросе поддержки Украины. Кабинет Рютте делал акцент на том, что Нидерланды должны быть на правильной стороне истории.

Кроме того, в нидерландском обществе также существует консенсус относительно российской агрессии и роли Украины в этой войне. В противовес соседней Германии нидерландцы в очень подавляющем большинстве не относятся к Украине с позиции "Putin Versteher".

В том числе – из-за сбития в 2014 году пророссийскими сепаратистами самолета авиакомпании Malaysia Airlines, большинство пассажиров которого (193 человека) были гражданами Нидерландов.

Уже сейчас можно говорить, что для нового потенциального правительства дело сбитого MH17 будет таким же принципиальным. Тем более, что лозунги ультраправых не имеют настолько большого влияния в нидерландском обществе, чтобы прекратить поддержку Украины.

Однако списывать этот риск со счетов все же не стоит.

Подробнее – в материале Дарьи Мещеряковой Ультраправая отставка: почему уходит из политики лидер Нидерландов, поддержавший Украину.