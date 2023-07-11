Шлях Грузії до НАТО лежить через ПДЧ, потрібен прогрес у реформах – декларація саміту

Лідери держав Північноатлантичного Альянсу у підсумковій декларації Вільнюського саміту у вівторок підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року щодо майбутнього членства Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда", в розпорядженні якої є текст декларації.

Формулювання декларації саміту НАТО чітко вказує, що лідери підтверджують рішення Бухарестського саміту 2008 року "про те, що Грузія стане членом Альянсу з Планом дій щодо членства (ПДЧ) як невід'ємною частиною процесу".

"Ми підтверджуємо всі елементи цього рішення, а також подальші рішення", – додали лідери Альянсу, відзначивши прогрес, досягнутий у відносинах Тбілісі й НАТО.

Водночас у декларації наголошується, що для розвитку євроатлантичних прагнень Грузія "повинна досягти прогресу в проведенні реформ, зокрема ключових демократичних реформ, і якнайкраще використовувати" Річну національну програму.

Нагадаємо, ще кілька років тому Північноатлантичний Альянс, за неофіційними даними, був готовий надати Грузії План дій щодо членства, що означало би невідворотний рух країни до НАТО.

Однак поступовий проросійський ухил грузинської влади та демонтаж нею демократичних реформ призвели до напруженості у відносинах між Тбілісі й Заходом. Ситуацію поглибила позиція Грузії під час повномасштабної російсько-української війни.

Серед іншого, НАТО публічно висловлював занепокоєння відновленням прямого авіасполучення між Росією та Грузією.