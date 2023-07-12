У США зізналися, що важко домовитися про терміни вступу України в НАТО

Посол Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт заявила, що "дуже важко" домовитися про терміни вступу України до Альянсу, поки країна все ще перебуває у стані війни.

Про це, як передає "Європейська правда", вона сказала в інтерв'ю CNN.

"Навіть самі українці скажуть вам, що їм потрібно проводити подальші реформи. Вони досягли значного прогресу в різних демократичних перетвореннях і реформах сектору безпеки, але їм доведеться продовжувати працювати в цьому напрямку", – зазначила вона.

За її словами, Україна вже зробила позитивні кроки, які призвели до того, що НАТО погодилося спростити процес вступу, усунувши "ключову перешкоду" – вимогу щодо Плану дій щодо членства в Альянсі.

Відповідаючи на запитання про те, чи позиція України та відсутність часових рамок про вступ в НАТО дає РФ стимул продовжувати боротьбу, Сміт підкреслила, що члени Альянсу вже взяли на себе зобов'язання щодо майбутнього України в НАТО, а також щодо надання їй довгострокової підтримки.

"Путін припускав, коли розпочав цю війну, що він зможе перечекати, що Захід втратить інтерес до України. А реальність така, що ми перебуваємо на 500-му дні цієї війни, і ніхто нікуди не збирається йти", – резюмувала Сміт.

Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

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