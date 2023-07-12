В США признались, что сложно договориться о сроках вступления Украины в НАТО

Посол Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит заявила, что "очень трудно" договориться о сроках вступления Украины в Альянс, пока страна все еще находится в состоянии войны.

Об этом, как передает "Европейская правда", она сказала в интервью CNN.

"Даже сами украинцы скажут вам, что им нужно проводить дальнейшие реформы. Они достигли значительного прогресса в различных демократических преобразованиях и реформах сектора безопасности, но им придется продолжать работать в этом направлении", – отметила она.

По ее словам, Украина уже сделала позитивные шаги, которые привели к тому, что НАТО согласился упростить процесс вступления, устранив "ключевое препятствие" – требование относительно Плана действий по членству в Альянсе.

Отвечая на вопрос о том, дает ли позиция Украины и отсутствие временных рамок о вступлении в НАТО стимул РФ продолжать войну, Смит подчеркнула, что члены Альянса уже взяли на себя обязательства относительно будущего Украины в НАТО, а также о предоставлении ей долгосрочной поддержки.

"Путин предполагал, когда начал эту войну, что он сможет переждать, что Запад потеряет интерес к Украине. А реальность такова, что мы находимся на 500-м дне этой войны, и никто никуда не собирается уходить", – резюмировала Смит.

Решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм по их оценке. Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.

Смотрите также объяснение "ЕвроПравды" из Вильнюса.