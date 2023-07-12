Прем’єрка Естонії прокоментувала рішення саміту НАТО щодо України

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас розуміє розчарування України рішенням саміту НАТО, однак, за її словами, важливо, що лідери погодили процес щодо приєднання Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила після прибуття на другий день саміту НАТО у Вільнюсі.

"Є певна фрустрація з боку України, це зрозуміло, адже Україна прагне миру, який забезпечує "парасолька НАТО", – зазначила Каллас.

"Ніхто не просив про те, щоб Україна приєдналась до НАТО під час війни, навіть сама Україна про це не просила. Усі розуміють, що не можна приєднатися під час війни. Але важливо, що ми погодили цей процес, міністри закордонних справ запустять його на щорічній основі", – сказала вона.

За словами Каллас, вступ України можливий після виконання необхідних умов і після витіснення росіян.

"Це може бути короткий період часу, коли Україна витіснить росіян і отримає можливість приєднатися до НАТО, ми зможемо діяти дуже швидко", – зазначила вона.

Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

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