Премьер Эстонии прокомментировала решение саммита НАТО по Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас понимает разочарование Украины решением саммита НАТО, однако, по ее словам, важно, что лидеры согласовали процесс по присоединению Киева.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила по прибытии на второй день саммита НАТО в Вильнюсе.

"Есть определенная фрустрация со стороны Украины, это понятно, ведь Украина стремится к миру, который обеспечивает "зонтик НАТО", – отметила Каллас.

"Никто не просил о том, чтобы Украина присоединилась к НАТО во время войны, даже сама Украина об этом не просила. Все понимают, что нельзя присоединиться во время войны. Но важно, что мы согласовали этот процесс, министры иностранных дел запустят его на ежегодной основе", – сказала она.

По словам Каллас, вступление Украины возможно после выполнения необходимых условий и после вытеснения россиян.

"Это может быть короткий период времени, когда Украина вытеснит россиян и получит возможность присоединиться к НАТО, мы сможем действовать очень быстро", – отметила она.

Решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм по их оценке. Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.

Смотрите также объяснение "ЕвроПравды" из Вильнюса.